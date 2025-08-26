پخش زنده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: بیشترین سهم صدور مجوز را شهرستانهای یزد، ابرکوه و میبد به خود تخصیص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی گفت: طی شهریور ماه سال گذشته تاکنون حدود ۷۰ هزار درخواست از استان یزد در درگاه ملی مجوزها ثبت شد که بیش از ۶۱ هزار مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.
وی با اشاره به این که بیشترین سهم صدور مجوز را شهرستانهای یزد، ابرکوه و میبد به خود تخصیص دادهاند، تصریح کرد: مجوزهای صنفی با بیش از ۱۱ هزار درخواست در صدر قرار داشتند و پس از آن مجوز مشاغل خانگی با بیش از ۹ هزار درخواست و مجوزهای حوزه فعالیت جهادکشاورزی با بیش از شش هزار درخواست، بیشترین متقاضی را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین از ایجاد بانک اطلاعات کسب و کار استان خبر داد و تاکید کرد: تمامی این مجوزها به صورت الکترونیک، بدون مراجعه حضوری و با رعایت الزامات قانون تسهیل صدور مجوزها صادر شده است.