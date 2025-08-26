پخش زنده
شرکت گاز فارس در اطلاعیهای اعلام کرد: جریان گاز، فردا چهارشنبه ۵ شهریورماه در مناطقی از شهرستان زرقان قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد: به علت تعمیرات اضطراری بر روی شبکههای گاز رسانی، جریان گاز در شهرستان زرقان فردا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح به مدت ۱۱ ساعت در مسیرهای زیر قطع میشود :
مشترکان تجاری و صنعتی در محور صنعتی زرقان و کلیه واحد های مسکونی و تجاری و صنعتی در روستاهای بند امیر ، شول ، کلا سیاه ، ده میدان ، محمود آباد ، سبز آباد ، کوهک یک و دو ، درمنه زار یک و دو ، حسین آباد ، کورکی ، آقا جلو ، فتوح آباد و اتابک .