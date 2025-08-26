معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: تشکل‌های محله‌محور یک نسخه کارساز در حل مسایل مشکلات است و باید عقب‌ماندگی‌ها در تشکیل تشکل‌های مردم‌نهاد جبران شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد بطحایی روز سه‌شنبه در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان افزود: تشکل‌های محله‌محور در کشور‌های مختلف جهان شکل گرفته است و در رفع مشکلات کارساز است.

وی افزود: در ایران هم باید فراهم‌سازی بستر برای استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف مورد توجه باشد.

راهبرد دولت چهاردهم در بهره‌گیری از سمن‌ها

معاون وزیر کشور بیان کرد: کار‌ها و خدمات مردم باید از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شود و دولت چهاردهم به کمک تشکل‌ها می‌آید. به گفته وی، تشکیل شبکه‌ای از تشکل‌های اجتماعی برای همراهی در مدیریت بحران از اقدام‌های ارزشمند است که در دولت چهاردهم پس از جنگ تحمیلی اخیر شکل گرفت.

معاون وزیر کشور گفت: اصلاح آیین‌نامه مربوط به تشکل‌های مردم نهاد در دست اجراست. وی با تاکید بر تشکیل خانه تشکل‌ها، بیان کرد: سمنان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند در تشکیل مرکز نوآوری‌های اجتماعی پیشرو باشد.

چالش‌های جمعیت و ناترازی

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به بروز ناترازی انرژی به دلیل کمبود منابع و افزایش تقاضا، گفت: بیشتر مدیران صرف‌نظر از اینکه کدام دولت روی کار است، می‌خواهند کار کنند، اما منابع وجود ندارد. وی اضافه کرد: ناترازی انرژی در کشور‌های مختلف جهان یک چالش مهم است و در ایران نیز رفع این مساله با اهتمام در دست پیگیری قرار دارد.

وی افزود: فقط ایران درگیر چالش اجتماعی نیست و کشور‌های مختلف در جهان درگیر این چالش هستند و در برخی کشور‌ها نرخ طلاق بیش از ۹۰ درصد است. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: کاهش جمعیت چالش خطرناک برای کشور‌های مختلف جهان از جمله ایران است.

تشکل‌ها، انجمن‌ها، سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) کمترین وابستگی را به نهاد‌های صاحب و اعمال کننده قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت دارند، اما در عین حال با سپردن بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به سمن‌ها، می‌توانند به عنوان بازوان توانمند در پیشرفت، توسعه و پیشبرد اهداف کمک کنند.

سازمان‌های مردم نهاد برای کسب سود و منفعت فعالیت نمی‌کنند، بلکه اهدافی غیرانتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیط زیست و بهداشت و ایجاد ائتلاف میان گروه‌های کوچک مردم دارند.