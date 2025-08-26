\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0631\u062f\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0633\u0627\u0644\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0645 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n