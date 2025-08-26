مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: مشکلات فنی و همزمانی لزوم ناگهانی کاهش بار بر اساس برنامه ملی، از دلایل قطعی خارج از برنامه برق در برخی روستا‌های استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حمید ساعد پناه با تایید قطعی بیش از دو ساعته برق برخی روستاها، آن هم در دو نوبت افزود: در نوبت نخست برق این روستا‌ها دو ساعت قطع شد، اما در خاموشی دوم که خارج از برنامه بود، این قطعی حداکثر بیست و پنج دقیقه صورت گرفت.

در ۲۴ ساعت گذشته مردم شماری از روستا‌های شهرستان رودان و میناب در مصاحبه با خبرنگاران از قطعی برق تا دو نوبت در روز، و در مجموع تا بیش از ۴ ساعت گلایه داشتند.

هرمزگان حدود ۳۲۰ هزار مشترک برق روستایی دارد.

بر اساس اعلام شرکت توزیع برق هرمزگان برای جبران ناترازی‌ها برق مشترکان خانگی فقط یک نوبت در روز و حداکثر تا ۲ ساعت باید قطع شود.

بیشتربخوانید: گلایه روستائیان هرمزگانی از قطعی برق

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان قول داد با هماهنگی بیشتر با دیسپاچینگ ملی برای کاهش خاموشی‌های خارج از برنامه بکوشد.

حمید ساعد پناه همچنان از هرمزگانی‌ها خواست برای پایداری شبکه برق، صرفه جویی را بعنوان یک اصل الزام آور رعایت کنند.