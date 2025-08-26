افتتاح ۲۵۵ واحد مسکن مددجویی در الیگودرز
به مناسبت هفته دولت ۲۵۵ مسکن مددجویی روستایی در الیگودرز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار الیگودرز گفت: در سومین روز از هفته دولت، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان الیگودرز یک واحد منزل مسکونی در روستای دهنصیر از توابع بخش مرکزی الیگودرز به نیابت از ۲۵۵ واحد مسکونی در شهرستان الیگودرز، افتتاح شد.
مهدی ادواری افزود: واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد علوی با اعتباری بالغ بر چهارصد و هشتاد میلیارد ریال تکمیل و تحویل مددجویان شد.