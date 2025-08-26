به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سجاد چهرگانی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی قم با اعلام تولید هزار و ۳۶۰ تن انواع آبزیان در قم طی یکسال گذشته گفت: طی سال‌های اخیر در بخش شیلات استان سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شده‌است و اکنون در قم به غیر از پرورش انواع ماهیان سردابی و گرمابی، تولید ماهیان زینتی نیز توسط بهره‌برداران علاقه‌مند به این کار صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به این که پرورش ماهیان زینتی، اشتغال و درآمدزایی قابل توجهی به دنبال دارد، ادامه داد: طی یک سال گذشته در استان قم حدود ۶ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی تولید شد؛ تکثیر مصنوعی برخی از گونه‌های وارداتی ماهیان زینتی همچون گربه ماهی زینتی نیز در قم به صورت موفق انجام گرفت.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: در یک سال گذشته برنامه‌های خوبی در حوزه شیلات استان اجرا شد که از جمله آن می‌توان به صدور موافقت اصولی پرورش ماهیان گرمابی به ظرفیت ۶ تُن در سال، صدور پروانه تاسیس پرورش ماهیان زینتی به ظرفیت یک میلیون قطعه در سال و اجرای پروژه الگوی مهندسی مجدد استخر پرورش ماهیان سردابی جهت افزایش تولید از پنج به ۴۰ تُن در سال اشاره کرد.

چهرگانی گفت: قم در پرورش ماهیان خاویاری نیز از استان‌های صاحب نام کشور (در میان استان‌های غیرساحلی) است و در همین رابطه طی یک سال گذشته ۳۸۲ کیلوگرم خاویار پرورشی در این استان تولید شد؛ این محصول عمدتا صادراتی است و درآمدزایی خوبی برای بخش کشاورزی استان به دنبال دارد.

بخش کشاورزی قم به عنوان متولی اصلی تامین امنیت غذایی مردم در زمینه‌های مختلف در سطح کشور دارای جایگاه مطلوبی است؛ این بخش ۶ درصد از ارزش‌افزوده استان قم را به خود اختصاص داده است، همچنین ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف حوزه کشاورزی قم مشغول فعالیت هستند.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیش‌از ۸۵۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده‌است.