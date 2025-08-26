پخش زنده
رئیس هیئت مدیره اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد: بودجه باید به گونهای نوشته شود که رقم بخش عمرانی بالا باشد و بتواند زیرساختها را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فنایی در نشست ابعاد اقتصادی مکانیسم ماشه و تاثیر بر اقتصاد استان گفت: بودجههایی که طی سالهای مختلف به مجلس ارائه و تصویب شده است، نسبت به تحقق بودجههای عمرانی کم توجهی شده و خیلی پایین است.
وی افزود: این در حالی است که بودجههای جاری گاهی تا ۱۲۰ درصد محقق شده و اگر بودجه کم دارند باید نسبت آن بین بخشهای مختلف تقسیم شود.
رئیس هیئت مدیره اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد تأکید کرد که باید امسال بودجه را طوری بنویسیم که رقم بودجههای عمرانی بالا باشد و بتواند زیرساختها را فراهم کند.
وی درباره احتمال فعال شدن مکانسیم ماشه اظهار داشت: اسنپ بک چیز خوبی نیست، ولی برخی آن را خیلی بزرگ کردهاند و بعضی دیگر آن را کوچک شمردهاند.
فنایی ادامه داد: بهتر است مردم از تفسیر شخصی در این زمینه خودداری کرده و به صورت واقع بینانه به این مساله نگاه کنند. خوشبختانه وزارت امور خارجه در این مورد پیگیر است.