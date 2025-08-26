به مناسبت هفته دولت امروز ۲۱ طرح عمرانی در هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، برای بهره برداری از این طرح‌ها ۲۹۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

مهمترین این طرح‌ها بهره برداری از کشتارگاه صنعتی طیور در میناب، آبرسانی موقت به کوه حیدر شهرستان بشاگرد، روشنایی معابر و ارتقاء آنتن دهی تلفن همراه شهرستان سیریک، طرح هادی روستای کشکوئیه، برق رسانی به روستای گنج و گلخانه محصولات کشاورزی شهرستان حاجی آباد، و بهره برداری بوستان در بندرعباس است.

