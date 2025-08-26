رئیس فدراسیون والیبال ایران با تاکید بر این‌که تیم ملی روند خوبی دارد، گفت: باید این موضوع را نیز بدانید که والیبال ایران هنوز با اوج خود فاصله دارد و نمی‌شود یک شبه ره صدساله را پیمود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین تمرین مردان والیبال ایران امروز (سه‌شنبه چهارم شهریور) با حضور اصحاب رسانه در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون والیبال برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون والیبال ایران در حاشیه این تمرین در گفت و گویی اظهار داشت: فدراسیون و مردم به تیم ملی امید زیادی دارند. مردم از عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۵ راضی هستند. برای نخستین بار شبکه ورزش سیما تمرین تیم ملی را به صورت زنده پخش می‌کند که نشان دهنده توجه مردم به این رشته ورزشی ایران است که جای تقدیر و تشکر از رسانه ملی هم دارد.

سید میلاد تقوی تصریح کرد: صدا و سیما حمایت ویژه‌ای از تیم ملی والیبال در چند ماه اخیر کرده است که تشکر می‌کنم. همه در تلاش هستیم که تیم ملی والیبال ایران در بهترین شرایط به مسابقات قهرمانی مردان جهان اعزام شود. امیدوارم تیم ملی هم همانگونه که در مدت ۱۲ روز حمله رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، دل مردم را شاد کرد در مسابقات قهرمانی جهان نیز مردم از عملکرد تیم ایران راضی شوند.

وی با تاکید بر این‌که فدراسیون در حد وسع خود برای اعزام تیم ملی تلاش کرده است، ادامه داد: یقین دارم بازیکنان ایران نیز با غیرت، همت و اخلاق خوب در این مسابقات به میدان می‌روند و امیدوارم قدر این لحظات را به خوبی درک کنند و دل مردم را دوباره شاد کنند.

رئیس فدراسیون والیبال با یادآوری این‌که والیبال مدتی با مشکلاتی همراه بود و نتوانست در میادین جهانی و آسیایی عملکرد خوبی داشته باشد، افزود: جا دارد از مردم ایران که صبورانه این موضوع را تحمل کردند، تشکر و قدردانی کنم. البته باید این موضوع را نیز بدانید که والیبال ایران هنوز با اوج خود فاصله دارد و نمی‌شود یک شبه ره صدساله را پیمود، اما روند خوبی دارد.

وی ادامه داد:خیلی‌ها در این مسیر زحمت کشیدند. در مجموع این موفقیت‌ها حاصل حمایت دسته جمعی شامل صدا و سیما، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و بانک پارسارگاد به عنوان حامی مالی است که همگی تلاش دارند که تیم ملی والیبال ایران در بهترین شرایط ممکن به مسابقات اعزام شود.

تقوی درباره برنامه‌های مردان والیبال ایران تا شروع مسابقات قهرمانی جهان، گفت: تیم ملی امشب راهی دوحه می‌شود تا اردوی در قطر داشته باشد و سه بازی دوستانه با مصر و قطر در این کشور برگزار خواهد کرد. همچنین قبل از شروع مسابقات در فیلیپین دو بازی دوستانه با اسلوونی و آلمان خواهد داشت که برای همخوانی بازیکنان با شرایط آب و هوایی فیلیپین نیز مناسب است، البته هزینه بسیار زیادی داشت و جای تعجب دارد که هزینه‌ها در فیلیپین از ژاپن نیز بیشتر است. البته فدراسیون جهانی نگاه اقتصادی برای اعطای میزبانی‌ها دارد.

وی با بیان این‌که بهترین نتیجه ایران در قهرمانی مردان جهان ششمی سال ۲۰۱۴ است که تیم کاملا حرفه‌ای و با تجربه داشتیم و حال از این تیم که هنوز در ابتدای راه است، انتظار تکرار این رتبه را نمی‌توانیم داشته باشیم.