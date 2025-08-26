برپایی ۵ نمایشگاه پاییزه در شهرستان کرج
معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج گفت: بر اساس برنامهریزیها، در شهرهای محمدشهر و کمالشهر هر کدام یک نمایشگاه و در شهر کرج سه نمایشگاه پاییزه برپا میشود تا شهروندان با آسودگی خاطر خریدهای فصلی خود را انجام دهند.
، مهدی مهرور در جلسه ستاد برپایی نمایشگاههای پاییزه شهرستان گفت: هیچ نمایشگاهی بدون رعایت استانداردها مجوز نخواهد گرفت و در این رویدادها باید شأن مردم، رعایت شود.
مهدی مهرور با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت و کمیت نمایشگاههای موقت و فصلی افزود: هدف آن است که مراجعان از خرید خود نهایت رضایت را داشته باشند و بتوانند با خاطری آسوده خرید کنند.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیها، در شهرهای محمدشهر و کمالشهر هر کدام یک نمایشگاه و در شهر کرج سه نمایشگاه پاییزه برپا میشود تا شهروندان با آسودگی خاطر خریدهای فصلی خود را انجام دهند.
مهرور گفت: مدیریت حملونقل شهری و رعایت اصول ترافیکی در جانمایی و برگزاری نمایشگاهها الزامی است تا حضور مردم در این رویدادها بدون دغدغه صورت گیرد.
فرماندار ویژه کرج با بیان اینکه نمایشگاهها باید فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز باشند، تصریح کرد: عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف میتواند علاوه بر کاهش قیمتها، قدرت خرید خانوارها را نیز تقویت کند.
وی گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، نمایشگاههای پاییزه امسال الگویی از مدیریت منسجم، کیفیت مطلوب و رضایت عمومی در سطح شهرستان کرج باشند.