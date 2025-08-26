فایل کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ در پایگاه کتاب‌های درسی وزارت آموزش‌وپرورش بارگذاری شد و هم‌اکنون در دسترس دانش‌آموزان، معلمان و علاقه‌مندان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانش‌آموزان و معلمان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی chap.sch.ir و انتخاب سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴، دوره، رشته و پایه تحصیلی، فایل کتاب‌های مورد نظر را به‌صورت رایگان دریافت و در تلفن همراه یا رایانه خود ذخیره کنند.

دانش‌آموزان می‌توانند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی (irtextbook.ir) برای ثبت سفارش اقدام کنند.

دانش‌آموزانی که تاکنون موفق به ثبت یا اصلاح سفارش کتاب درسی نشده‌اند، ضروری است در اسرع وقت اقدام نموده تا بتوانند در نیمه دوم شهریور کتاب‌های خود را از مدرسه محل تحصیل دریافت کنند.