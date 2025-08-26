پخش زنده
در روزهای پایانی هفته از شدت گرما در استان اصفهان کاسته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا پنج روز آینده جو استان بهنسبت پایدار خواهد بود.
مینا معتمدی ادامه داد: در این مدت آسمان در اغلب مناطق صاف، در پارهای از نقاط غبارآلود و در برخی ساعات همراه با وزش باد (با احتمال تندباد لحظهای) پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: در نیمه شمالی و شرقی استان در اوایل شب احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
معتمدی افزود: در روزهای پایانی هفته، از شدت گرما کاسته خواهد شد.