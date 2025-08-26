بمناسبت هفته دولت، ۸ طرح عمرانی و رفاهی در دابودشت آمل به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در سومین روز از هفته دولت، ۸ طرح عمرانی و رفاهی با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان در دابودشت آمل به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل بهره برداری از فاز دوم پیاده سازی خیابان دریا و زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهر دابودشت و جدول بلوار فضای سبز روشنایی معابر با چراغ دکوراتیو؛ ساماندهی گلزار هفت شهید در روستای واسکس؛ فاز یک پروژه بهسازی معابر و تبدیل سیم به کابل در روستای مرزنگو؛ اجرای طرح هادی به طول ۳۰۰ متر در روستای شاهکتی؛ پایش تصویری در روستای اشکارکلا و افتتاح پارک شهید قدرت الله اردشیر در زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع در روستای سورک از جمله طرح‌هایی بود که در سومین روز هفته دولت با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد و۸۷۰ میلیون تومان در بخش دابودشت آمل افتتاح و به بهره برداری رسید.