مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بدنبال بارندگی‌های روز گذشته به زیرساخت‌های ۲۳ روستا در شهر‌های بستک، بندرعباس و قشم، هفتاد میلیارد تومان خسارت وارد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: این خسارت‌ها به ۴۰ ترانس و ۲۳۴ پست برق فشار متوسط و قوی وارد شد.

وی گفت: بارندگی و طوفان به محصولات کشاورزی بخش فین شهرستان بندرعباس هم ۲۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.

این خسارت‌ها در بخش احمدی شهرستان حاجی آباد در حال بررسی است.

راه روستایی همه‌ی مناطق استان نیز باز است.

اکنون اهالی ۷ روستا بدون برق هستند.