به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یدالله روحانی منش گفت: این تعداد زندانی با مبلغ بدهی هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی از زندان آزاد شدند.

او افزود: بخشی از این بدهی با گذشت شاکیان و بخشی از طریق تأمین نقدینگی مددجو و وام بانکی و بخش دیگری هم از محل کمک بلاعوض خیران تأمین اعتبار شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان تأکید کرد: ۴۵ میلیارد ریال از مجموع بدهی این افراد از طریق کمک بلاعوض خیران تأمین اعتبار شد.

به گفته مدیرعامل ستاد دیه استان چهار نفر از این زندانیان زن و ۷۶ نفر دیگر مرد بودند.

روحانی منش تصریح کرد: محکومیت مالی، مهریه، نفقه و دیه به ترتیب بیشترین علت جرائم زندانیان غیرعمد استان همدان است.