رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید فرمودهاند: کارمند تراز جمهوری اسلامی باید امانتدار، پاکدست، عدالتمحور، کارآمد و مردممدار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جامعه اسلامی کارمندان خراسان رضوی در بیانیهای اعلام کرد: خدمت صادقانه، تلاش جهادی، پاکدستی و مردممداری، معیار اصلی کارمند تراز جمهوری اسلامی است. کوتاهی در این مسیر، خسارت به اعتماد مردم و آرمانهای انقلاب خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: کارمندان موظف هستند کار مردم را با سرعت، دقت و صداقت انجام دهند و از هرگونه تعلل، بوروکراسی زائد و رفتار اداری نامناسب پرهیز کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه، جامعه اسلامی کارمندان ادامه داد: دولت محترم باید زمینهساز ارتقای جایگاه کارمند تراز انقلاب با اصلاح ساختارها، پشتیبانی معیشتی و تقویت روحیه انگیزه و عدالت در محیط کار باشد.
همچنین در این بیانیه تاکید شده است: کارمندان فقط مجری امور اداری نیستند، بلکه نمایندگان چهره نظام اسلامی در برابر مردمند و باید در رفتار، گفتار و عملکرد خود، شان جمهوری اسلامی را پاس بدارند، امروز در شرایط پیچیده جنگ ترکیبی دشمن، اعتماد، مردم سرمایه اصلی نظام است و این اعتماد بیش از هر جا در ادارات و دستگاههای اجرایی متجلی میشود و کارمندی که کار مردم را با روی گشاده، سرعت و دلسوزی انجام دهد پاسدار این سرمایه بزرگ است.
در تقویم رسمی کشور، چهارمین روز شهریور به نام «روز کارمند» نامگذاری شده است،