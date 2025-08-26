رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها تاکید فرموده‌ اند کارمند تراز جمهوری اسلامی باید امانت‌ دار، پاکدست، عدالت‌ محور، کارآمد و مردم‌ مدار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جامعه اسلامی کارمندان خراسان رضوی در بیانیه‌ ای اعلام کرد: خدمت صادقانه، تلاش جهادی، پاکدستی و مردم‌ مداری، معیار اصلی کارمند تراز جمهوری اسلامی است و کوتاهی در این مسیر، خسارت به اعتماد مردم و آرمان‌ های انقلاب خواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: کارمندان موظف هستند کار مردم را با سرعت، دقت و صداقت انجام دهند و از هرگونه تعلل، بوروکراسی زائد و رفتار اداری نامناسب پرهیز کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دولت باید زمینه‌ ساز ارتقای جایگاه کارمند تراز انقلاب با اصلاح ساختارها، پشتیبانی معیشتی و تقویت روحیه انگیزه و عدالت در محیط کار باشد.

همچنین در این بیانیه تاکید شده است: کارمندان فقط مجری امور اداری نیستند، بلکه نمایندگان چهره نظام اسلامی در برابر مردمند و باید در رفتار، گفتار و عملکرد خود، شان جمهوری اسلامی را پاس بدارند، امروز در شرایط پیچیده جنگ ترکیبی دشمن، اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است و این اعتماد بیش از هر جا در ادارات و دستگاه‌ های اجرایی متجلی می‌ شود و کارمندی که کار مردم را با روی گشاده، سرعت و دلسوزی انجام دهد پاسدار این سرمایه بزرگ است.

در تقویم رسمی کشور، چهارمین روز شهریور به نام «روز کارمند» نام‌ گذاری شده است،