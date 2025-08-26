به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی پیرصالحی افزود: داروی بیماران تحت پوشش بیمه است ودر حمایت از بیمارانی که شرایط دشوار اقتصادی دارند نیز به پزشکان توصیه می‌کنیم تا از داروی تولید داخل برای بیمار استفاده و بیمه‌ها نیز مطالبات داروخانه‌ها را به موقع پرداخت کنند.

وی همچنین در مراسم بهره برداری از دستگاه فمتوکه پیشرفته‌ترین روش جراحی چشم را در اختیاز جراحان قرار می‌دهد افزود: زاهدان پس از تهران به این دستگاه مجهز شده ومی کوشیم تا نیاز‌های جانبی و داروی این بخش را نیز تامین کنیم.

دکتر محمد حسن محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم با اشاره به وسعت سیستان وببلوچستان خواستار توسعه زیرساخت‌های تولید دارو وداروخانه برای دسترسی بیشتر مردم به خدمات این بخش وارتقاء درمان شد.

دکتر علیرضا مالکی متخصص چشم مرکز چشم پزشکی الزهرا نیز گفت: با دستگاه فمتوعمل چشم بیماران در مدت زمان کمتر، بهبودی زودتر، درد کمتر وهزینه تا پنجاه درصد کمتر نسبت به تهران انجام می‌شود.