چهارم شهریور؛ سالروز شهادت کسی است که امام خمینی (ره) او را همچون برادر و فرزند عزیز خود می‌دانست؛ حاج مهدی عراقی مورد اعتماد انقلاب اسلامی و شهادتش برای حضرت امام سنگین بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از همراهی با نواب صفوی تا دلدادگی به امام خمینی؛ شهید محمدمهدی ابراهیم عراقی معروف به حاج مهدی عراقی از نوجوانی با عضویت در فدائیان اسلام در مسیر مبارزه قدم گذاشت و سال‌ها تبعید، زندان و شکنجه‌های رژیم پهلوی را تحمل کرد، اما مقاوم‌تر از همیشه تا پیروزی انقلاب مبارزاتش را ادامه داد.

او صبح روز چهارم شهریور ۱۳۵۸ به همراه فرزندش حسام در راه محل کار خود بدست گروهک فرقان ترور شدند و به شهادت رسیدند.

به همین مناسبت در گزارش زیر خلاصه‌ای از زندگی نامه و مبارزات حاج مهدی عراقی روایت شده است.