فرماندار معمولان گفت: به مناسبت هفته دولت ، کلنگ ایستگاه خودکار هواشناسی شهرستان معمولان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال به زمین زده شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار شهرستان معمولان گفت: در سومین روز از هفته دولت با حضور مرادپور مدیرکل هواشناسی استان ایستگاه خودکار هواشناسی شهرستان معمولان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

بابک امرایی با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز جهت ساخت ایستگاه از سوی خیر نیک اندیش آقای جمشیدی اهدا شده، افزود: طبق برنامه ریزی‌ها این ایستگاه تا پایان پاییز افتتاح خواهد شد و اطلاعات و آمار دقیق هواشناسی منطقه جهت استفاده در اختیار خواهد بود.





فرماندار معمولان با اشاره به دیگر برنامه‌های سومین روز هفته دولت گفت: یک واحد مسکن مددجویی به نمایندگی از ۱۳۴ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) شامل ۴ مورد ساخت و ۱۳۰ مورد تجهیز با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال در روستای وره زرد بخش افرینه افتتاح شد.