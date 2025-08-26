پخش زنده
امروز: -
تیمهای ایران، آمریکا، مصر، چین، ترکیه، لهستان، قزاقستان، کرهجنوبی، جمهوری چک، ژاپن، کوبا، بلغارستان، فرانسه، ایتالیا، اوکراین و آرژانتین به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین و آخرین روز مرحله مقدماتی بیستوسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان امروز (دوشنبه سوم شهریور) با ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد.
تیمهای ایران، ترکیه، جمهوری چک، آمریکا، کانادا، بلغارستان، قزاقستان، مصر، کوبا، ایتالیا، اوکراین و فرانسه در این دیدارها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:
تایلند صفر – ترکیه ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
ایران ۳ – لهستان یک (۲۵ بر ۱۸، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۹)
جمهوری چک ۳ – ژاپن یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۲)
آمریکا ۳ – مغرب صفر (۱۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)
کانادا ۳ – پورتوریکو صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸)
بلغارستان ۳ – برزیل ۲ (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۶، ۲۰ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۰)
چین ۲ – مصر ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۱۳ بر ۱۵)
کره جنوبی یک – قزاقستان ۳ (۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
کلمبیا ۲ – کوبا ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۴۱ بر ۳۹، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۰ بر ۱۵)
فرانسه ۳ – اندونزی صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱)
ایتالیا ۳ – آرژانتین (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۷)
تونس صفر – اوکراین ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)
بدین ترتیب تیمهای آمریکا، مصر، چین و ترکیه از گروه اول، ایران، لهستان، قزاقستان و کرهجنوبی از گروه دوم، جمهوری چک، ژاپن، کوبا و بلغارستان از گروه سوم و ایتالیا، فرانسه، اوکراین و آرژانتین از گروه چهارم با کسب ردههای اول تا چهارم گروه به عنوان ۱۶ تیم برتر به مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها صعود کردند.
از سوی دیگر تیمهای کانادا، مغرب، کانادا، پورتوریکو، برزیل، کلمبیا، اندونزی و تونس نیز در جایگاه پنجم و ششم گروههای خود در مرحله مقدماتی قرار گرفتند و از فردا برای کسب جایگاه هفدهم تا بیستوچهارم مسابقات به میدان میروند.
برنامه دیدارهای نخستین مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان بدین شکل است:
چهارشنبه پنجم شهریور
ساعت ۶:۳۰؛ تایلند – کلمبیا، فرانسه – قزاقستان و آمریکا – بلغارستان
ساعت ۹:۳۰؛ برزیل – مغرب، ایران – آرژانتین و مصر – کوبا
ساعت ۱۲:۳۰؛ کانادا – تونس، لهستان – اوکراین و جمهوری چک – ترکیه
ساعت ۱۵:۳۰؛ پوتوریکو – اندونزی، ایتالیا – کره جنوبی و چین – ژاپن