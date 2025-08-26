به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، کوروش سلیمی از انجام عمل های جراحی مغز و اعصاب در این بیمارستان خبر داد و گفت: در هفته گذشته شاهد توسعه خدمات تخصصی درمانی در بیمارستان شهید سلیمانی فردیس بودیم که رضایتمندی مردم منطقه را در پی خواهد داشت

وی گفت: نخستین عمل جراحی مغز و اعصاب با موفقیت کامل در این مرکز انجام شد که اقدامی موثر برای ارتقاء سطح خدمات درمانی در شهرستان فردیس و کاهش نیاز به اعزام بیماران به دیگر مراکز درمانی استان است.

سلیمی افزود: نخستین عمل توسط دکتر کمال بزرگمهر جراح مغز و اعصاب، بر روی بیمار مبتلا به ضایعه عصبی انجام شد و وضعیت عمومی بیمار خوب است.