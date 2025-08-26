معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی: شبکه خاوران با اطلاع‌رسانی دقیق از اجرای طرح‌های عمرانی، نقش مهمی در امیدآفرینی، توسعه و پیشرفت استان ایفا کرده که جای قدردانی دارد.

نقش اثرگذار شبکه خاوران در امیدآفرینی در جامعه و خدمت‌رسانی به مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار در جلسه شورای معاونین صدا و سیمای خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از شبکه خاوران به دلیل پوشش مستمر، دقیق و پیگیر در انعکاس پروژه‌ها و اقدامات عمرانی استان بر نقش مهم رسانه ملی در اطلاع‌رسانی شفاف و امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.

فرهادی گفت:شبکه خاوران همواره در تمامی برنامه‌ها کنار ما بوده و با اطلاع‌رسانی دقیق و واقعی از اجرای طرح‌های عمرانی، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت استان ایفا کرده است.

وی افزود: این رسانه با پیگیری مستمر پروژه‌ها و انتشار اخبار شفاف، به‌خوبی وظیفه امیدآفرینی در جامعه و خدمت‌رسانی به مردم را انجام داده است و همکاری نزدیک ما با صدا و سیما، ضامن موفقیت در اجرای برنامه‌های عمرانی استان است.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار همچنین به حضور مقتدرانه رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: شبکه خاوران با برنامه‌های جامع و کامل، نقش مهمی در دفاع رسانه‌ای داشت و توانست با قدرت پیام ایستادگی و دفاع از نظام را به دنیا منتقل کند.

فرهادی با بیان اینکه در هفته دولت امسال ۸۹۵ طرح با اعتبار بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افتتاح و ۳۸ طرح با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد افزود: این اقدامات نشان‌دهنده حرکت پرشتاب توسعه در استان است.

وی گفت: شبکه خاوران با پوشش لحظه به لحظه این رویداد‌ها و معرفی خدمات دولت، پل ارتباطی بین مردم و مسئولان خواهد بود و تلاش می‌کند تا صدای مردم و مسئولان را به بهترین شکل ممکن به هم برساند.

مدیرکل صدا و سیمای استان نیز با تاکید بر اینکه شبکه خاوران روایتگر خدمات و دستاورد‌های دولت در هفته دولت است گفت: صدا و سیمای خراسان جنوبی به مناسبت هفته دولت، با برنامه‌های متنوع و گسترده، به بازتاب و معرفی خدمات و دستاورد‌های دولت در سطح استان می‌پردازد.

آینه دار افزود: در هفته دولت امسال، فرصت ویژه‌ای به تمامی مدیران استان داده می‌شود تا دستاورد‌ها و برنامه‌های خود را به صورت مستقیم در برنامه‌های صدا، سیما و فضای مجازی شبکه خاوران معرفی کنند.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود در حوزه صدا، ۵۸ قسمت برنامه، در سیما ۴۶ قسمت برنامه و در فضای مجازی ۴۰ آیتم خبری و گزارشی تولید شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: همچنین علاوه بر پوشش برنامه‌های هفته دولت در تمامی شهرستان‌های استان، هر روز گزارشی اختصاصی از اقدامات و افتتاح طرح‌های دولت به روی آنتن خواهد رفت.