به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس دانشگاه پیام‌نور لرستان، از آغاز ثبت‌نام رشته‌های کارشناسی این دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی خبر داد و گفت: در آستانه ترم جدید، دانشگاه پیام‌نور لرستان با بیش از ۵۰ رشته‌محل در ۹ مرکز و واحد دانشگاهی در سراسر استان، آماده پذیرش دانشجویان و علاقه‌مندان به تحصیلات دانشگاهی است.

پیمان رجبی گفت: متقاضیان صرفاً با داشتن مدرک پیش‌دانشگاهی می‌توانند در این مرحله بدون محدودیت سنی و بدون نیاز به آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند.

وی افزود: رشته‌های ارائه‌شده در دانشگاه پیام‌نور لرستان عمدتاً در شاخه‌های علوم انسانی، علوم تجربی و فنی مهندسی هستند و تلاش شده است با تنوع رشته‌ها، پاسخگوی نیاز‌های علمی و شغلی جوانان استان باشیم.

رجبی با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاه در سطح استان گفت: در سال‌های اخیر، با تلاش همکاران و استقبال دانشجویان، دانشگاه پیام‌نور لرستان با بیش از ۱۲ هزار دانشجو، به یکی از پرجمعیت‌ترین مراکز آموزش عالی استان تبدیل شده است.