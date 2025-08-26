آغاز ثبتنام کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیامنور لرستان
رئیس دانشگاه پیام نور لرستان گفت: دانشگاه پیام نور لرستان در بیش از ۵۰ رشتهمحل بدون آزمون دانشجوی کارشناسی میپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس دانشگاه پیامنور لرستان، از آغاز ثبتنام رشتههای کارشناسی این دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی خبر داد و گفت: در آستانه ترم جدید، دانشگاه پیامنور لرستان با بیش از ۵۰ رشتهمحل در ۹ مرکز و واحد دانشگاهی در سراسر استان، آماده پذیرش دانشجویان و علاقهمندان به تحصیلات دانشگاهی است.
پیمان رجبی گفت: متقاضیان صرفاً با داشتن مدرک پیشدانشگاهی میتوانند در این مرحله بدون محدودیت سنی و بدون نیاز به آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند.
وی افزود: رشتههای ارائهشده در دانشگاه پیامنور لرستان عمدتاً در شاخههای علوم انسانی، علوم تجربی و فنی مهندسی هستند و تلاش شده است با تنوع رشتهها، پاسخگوی نیازهای علمی و شغلی جوانان استان باشیم.
رجبی با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاه در سطح استان گفت: در سالهای اخیر، با تلاش همکاران و استقبال دانشجویان، دانشگاه پیامنور لرستان با بیش از ۱۲ هزار دانشجو، به یکی از پرجمعیتترین مراکز آموزش عالی استان تبدیل شده است.