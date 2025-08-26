معاون رئیس‌جمهور:

مزارع خورشیدی در روستا‌ها راه اندازی می‌شود

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد مزارع خورشیدی در ۶ هزار روستا، گفت: در گام نخست تعدادی از روستا‌های منتخب در سراسر کشور و آذربایجان‌غربی مشمول این طرح خواهند شد.