معاون رئیسجمهور:
مزارع خورشیدی در روستاها راه اندازی میشود
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به انعقاد تفاهمنامهای برای ایجاد مزارع خورشیدی در ۶ هزار روستا، گفت: در گام نخست تعدادی از روستاهای منتخب در سراسر کشور و آذربایجانغربی مشمول این طرح خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛عبدالکریم حسینزاده در آیین بهرهبرداری از یک هزار واحد نوسازی و مقاومسازی شده مسکن روستایی در آذربایجانغربی، با اشاره به رویکردهای اصلی دولت در حوزه توسعه روستایی، افزود: اقتصاد پایدار و اشتغال در مناطق روستایی و کمبرخوردار، حوزههای زیرساختی نظیر رفع تنش آبی، بهبود راههای روستایی، اجرای طرحهای هادی و توسعه مسکن روستایی، شاخصهای مهمی هستند که مورد توجه دولت است.
وی همچنین با بیان اینکه وظیفه داریم برای کاهش فاصله میان مناطق محروم و برخوردار تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: با مشارکت دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از اعتبارات، این هدف را محقق میسازیم.