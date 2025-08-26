پخش زنده
امروز: -
در سومین روز هفته دولت 74 طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان مهاباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد از پرداخت بیش از یکهزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران طرحهای مختلف خبر داده شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان مهاباد در جلسه شورای اداری گفت: یکهزار و 400 میلیارد تومان برای اجرای 70 طرح عمرانی و چهارطرح اقتصادی در مهاباد هزینه شده است.
صلاح کردستانی افزود: سهمیه اشتغال مهاباد، پارسال 128 درصد محقق شده است.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست از آمادگی کامل و پای کار بودن دولت چهاردهم در شرایط حساس خبر داد.
سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم حفظ اتحاد و همدلی، برنامه ریزی منسجم و نظارت قاطع و جدی بر اجرای طرحها را رمز توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد.
در پایان از کارمندان نمونه ادارات و دستگاههای اجرایی مهاباد با اهدای لوح قدردانی شد.