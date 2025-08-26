به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد از پرداخت بیش از یکهزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران طرحهای مختلف خبر داده شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان مهاباد در جلسه شورای اداری گفت: یکهزار و 400 میلیارد تومان برای اجرای 70 طرح عمرانی و چهارطرح اقتصادی در مهاباد هزینه شده است.

صلاح کردستانی افزود: سهمیه اشتغال مهاباد، پارسال 128 درصد محقق شده است.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست از آمادگی کامل و پای کار بودن دولت چهاردهم در شرایط حساس خبر داد.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم حفظ اتحاد و همدلی، برنامه ریزی منسجم و نظارت قاطع و جدی بر اجرای طرحها را رمز توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد.

در پایان از کارمندان نمونه ادارات و دستگاههای اجرایی مهاباد با اهدای لوح قدردانی شد.