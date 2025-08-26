به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان، میزان خرید تضمینی گندم را در استان ۷۷ هزار تن با نرخ هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار ریال بیان کرد و گفت: ارزش گندم‌های تحویلی کشاورزان استان به دولت حدود ۱۵۷۰ میلیارد تو مان برآورد شده است.

محسن ضیایی پیش بینی کرد تا پایان فصل خرید ۸۰ هزار تن گندم از گندم کاران استان اصفهان به سیلو‌ها تحویل داده شود و پرداخت بقیه مطالبات کشاورزان در دستور کار سازمان برنامه وبودجه است.

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان افزود: هم‌اکنون ۴۵ مرکز خرید تضمینی گندم در استان اصفهان فعال است که ۲ سیلوی دولتی، چهار کارخانه آردسازی و همچنین ۳۹ مرکز تعاون روستایی در سراسر استان آماده دریافت گندم کشاورزان است.

زمین‌های کشاورزی اصفهان حدود ۵۶۳ هزار هکتار معادل ۳.۵ درصد از مساحت استان است که با توجه به محدودیت منابع آبی سال‌های گذشته، تنها حدود ۳۰۰ هزار هکتار از آن زیر کشت می‌رود.