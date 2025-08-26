پخش زنده
اکسپوی سرمایهگذاری برای ایرانیان خارج از کشور در اصفهان راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس مرکز ایرانیان خارج از کشور در دیدار با استاندار اصفهان از برنامههای جامع این مرکز برای ارتباط مؤثر با دیاسپورا و بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری آنان در طرحهای داخلی خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب مصوبه اخیر مجلس برای تسهیل سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج کشور و با هدف تقویت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است.
سید مجید حلاجزاده همچنین به راهاندازی شبکه تلویزیونی ایرانیان خارج از کشور تا دو ماه آینده اشاره کرد و افزود: این شبکه با پوشش ۶۳ کشور به معرفی سیستماتیک فرصتهای سرمایهگذاری استان به استان، نمایش واحدهای تولیدی، برندهای ایرانی و صنایع دستی خواهد پرداخت.
وی به برگزاری اکسپوی سالانه ایرانیان خارج از کشور و دعوت از سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: این رویدادها بستری برای ارتباط و نمایش فرصتهای سرمایهگذاری فراهم خواهد کرد.
رییس مرکز ایرانیان خارج از کشور با تأکید بر طرحهای زیرساختی، به ویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، از برنامهریزی برای احداث نیروگاههای خورشیدی با مشارکت سرمایهگذاران خارج از کشور خبر داد و افزود: این طرح همسو با فراخوان اخیر سازمان انرژیهای تجدیدپذیر برای احداث نیروگاه خورشیدی است.
حلاجزاده گفت:برای پشتیبانی از ایرانی، به ویژه آنانی که دسترسی محدودی به سفارتخانهها دارند، تاکنون ۷ "خانه ایرانیان" در کشورهای مختلف تأسیس شده، که این مراکز به حل مشکلات و ارائه خدمات به ایرانیان مقیم خارج میپردازند.
وی ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد ایرانیان مقیم خارج اعتماد لازم برای سرمایهگذاری یا بازگشت دائم به ایران را ندارند و موفقیت این طرحها در گروی اعتماد از طریق شفافیت و تضمین امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع ساختاری مانند بیثباتی نرخ ارز و اجتناب از نگاه امنیتی به سرمایهگذاران و نخبگان ایرانی خارج از کشور است.
رییس مرکز ایرانیان خارج از کشور ادامه داد:اصفهان به عنوان میزبان این گفتوگوها، با دارا بودن زیرساختهای صنعتی و کشاورزی قوی، میتواند به کانون جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تبدیل شود.