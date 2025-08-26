به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هادی ابراهیمی گفت: این طرح به مناسبت هفته دولت و با حضور رضایی، معاون عمرانی استانداری فارس، بهلولی قشقایی فرماندار شهرستان قیروکارزین و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد که شامل مرمت اثر تاریخی، محوطه‌سازی، نصب سایبان، نصب برج نور خورشیدی، نصب تابلو معرفی و تسطیح مسیر دسترسی به اثر است.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قیروکارزین با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اجرایی شده است، افزود: نقش برجسته سرباز پارتی واقع در کیلومتر ۵ جاده قیروکارزین به فیروزآباد، تنها نقش برجسته به‌جامانده از دوران اشکانی در استان فارس به شمار می‌رود که در سال ۱۳۵۴ شمسی به شماره ۹۳۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

ابراهیمی تأکید کرد که اجرای این پروژه نقش مهمی در حفظ و نگهداری این اثر ارزشمند تاریخی، ارتقای گردشگری و توسعه فرهنگی منطقه دارد و امیدوار است با ادامه حمایت‌های دولتی، زمینه‌های معرفی بهتر این اثر ملی فراهم شود.