پخش زنده
امروز: -
۱۱۸ هزار واحد در سراسر کشور به متقاضیان تحویل شده و برای ساخت ۳۸۱ هزار و ۴۱۰ واحد، قراردادهایی به ارزش ۱۷۹ همت منعقد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در بازدید مدیرعامل بانک مسکن از واحدهای تحویلی نهضت ملی مسکن در مهرگان مشهد، گفت: تاکنون ۱۱۸ هزار واحد در سراسر کشور به متقاضیان تحویل شده و برای ساخت ۳۸۱ هزار و ۴۱۰ واحد، قراردادهایی به ارزش ۱۷۹ همت منعقد شده است که بیش از ۱۳۳ همت آن پرداخت شده است.
دکتر محمود خورسندیان، با اشاره به نقش بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه مسکن، افزود: نخستین مجمع عمومی بانک مسکن پس از اخذ مجوز بانک مرکزی برگزار شده و در بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰ همت برای افزایش سرمایه این بانک پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: هدف بانک، تأمین مالی عادلانه و فراهمکردن شرایط دسترسی همه اقشار به مسکن مناسب است.
عضو هیأت عامل و معاون مدیرعامل بانک مسکن، گفت: پرداخت ۵۷ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال تسهیلات نهضت ملی در خراسان رضوی و تحقق بیش از دوسوم تعهدات را از مجموع ۱۴۸ هزار واحد مسکن مهر استان انجام دادیم و تنها ۶ هزار واحد تکمیل نشده و بیش از ۹۶ درصد این طرح به بهرهبرداری رسیده است.
مصطفی تقوی افزود: بانک مسکن خراسان رضوی اکنون با پوشش ۷۵ درصدی خانوارها، خدمات به یک و نیم میلیون مشتری و جذب منابع پایدار، جایگاه ویژهای در کشور دارد.