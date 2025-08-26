پخش زنده
معاونت صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) تفاهمنامهای با هدف توسعه و ترویج صنایع دستی ایران در بازارهای داخلی و بینالمللی امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تفاهمنامه همکاری میان معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) با حضور مریم جلالی دهکردی، معاون صنایعدستی کشور و علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، به امضا رسید. این تفاهمنامه با هدف بهرهبرداری از ظرفیتهای مشترک برای توسعه صنایع دستی ایران در داخل و خارج از کشور منعقد شده است.
این همکاری با تمرکز بر حمایت از تولید صنایع دستی، تقویت جایگاه آن در بازارهای داخلی و بینالمللی و توسعه شبکههای توزیع و بازاریابی شکل گرفته است. از جمله اهداف این تفاهمنامه میتوان به حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی از طریق ایجاد فرصتهای تجاری، امکان فروش آنلاین محصولات از طریق پلتفرمهای دیجیتال هگتا، استفاده از صنایع دستی به عنوان هدایای ویژه برای مهمانان هتلها و مسافران قطارهای لوکس، و همکاری در طراحی بستهبندی خلاقانه با برند مشترک اشاره کرد.
این تفاهمنامه گامی مهم در راستای همافزایی ظرفیتهای حملونقل ریلی، اقامتی و خدمات گردشگری هگتا با توانمندیهای فرهنگی و هنری صنایع دستی ایران به شمار میرود و نویدبخش توسعه بازارهای جدید برای این صنعت ارزشمند است.