به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم که جمعی از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و مسئولان اداره ها و نهادها حضور داشتند،حجت الاسلام ابراهیمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد ضمن تبریک روز کارمند گفت: تداوم راه شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان ، مهمترین عامل اتحاد و انسجام و ایستادگی و مقاومت در برابر مستکبران ست.

در ادامه حاضران ضمن قرائت فاتحه و نثار شاخه گل با شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید پیمان کردند.