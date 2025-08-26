پاداش ملی‌پوشان قبل از اعزام به قطر مشخص شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین تمرین مردان والیبال ایران امروز (سه‌شنبه چهارم شهریور) در حضور اعضای هیأت رئیسه فدراسیون و با حضور اصحاب رسانه در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون والیبال برگزار شد.

رئیس فدراسیون والیبال در جمع ملی‌پوشان این اردو، اظهار داشت: قبل از بازی برزیل یک جلسه خصوصی با هم داشتیم و به شما گفتم امسال به غیرت و همت‌تان نیاز داریم. اگر به روز‌های خوبمان برنگردیم دیگر برگشت سخت می‌شود. خیلی خوشحالم که امید مردم را ناامید نکردید.

سید میلاد تقوی ادامه داد: حتما در قهرمانی جهان بهتر از لیگ ملت‌ها عمل می‌کنید. باز هم می‌گویم نتیجه را رها کنید. یادتان است به لهستان باختید، اما مردم شما را تشویق کردند؟ ما هم تمام توانمان را گذاشتیم، چون شما لایق هستید. شما می‌توانید شهادت بدهید که از صبح تا شب پیگیر این بودیم که بهترین شرایط را برایتان فراهم کنید و شما هم بهترین هدیه را به مردم بدهید. آن غیرت در زمین بهترین هدیه است.

وی در ادامه از بخشودگی ۱۰ درصد قرارداد باشگاهی ملی‌پوشان خبر داد و گفت: قرار بر این است که پنج درصد بابت لیگ ملت‌ها و پنج درصد هم بابت قهرمانی جهان محاسبه کنیم. پاداش کوچکی هم که همیشه خودم به شما می‌دهم، بماند در قهرمانی جهان اعلام کنم.

تقوی در ادامه از راه‌اندازی موزه والیبال خبر داد و گفت: هر کسی یک جمله‌ای روی این توپ بنویسد. بنویسید چه آرزویی برای قهرمانی جهان دارید و بعد از قهرمانی جهان آن را در موزه والیبال قرار می‌دهیم.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران نیز در جمع ملی‌پوشان گفت: من و رئیس هدف خاصی داریم. دیروز با هم صحبت کردیم و مطمئن هستیم که دیر یا زود به هدفمان می‌رسیم. اولین جمله از طرف من این است که به خودمان باور داشته باشیم. هدف سکوی بازی‌های المپیک است و به آن خواهیم رسید.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نیز در جمع ملی‌پوشان گفت: پیاتزا هر روز به ما می‌گوید قهرمانی جهان سطح متفاوتی با لیگ ملت‌ها دارد. اکثر تیم‌ها کامل آمده‌اند و هیچ تیمی را نمی‌شود دست کم گرفت. گروه ایران هم سخت است.

مرتضی شریفی با گلایه از مسئولان ورزش کشور گفت: فدراسیون در این راه خیلی تنها بود، اما از تیم ملی حمایت کرد. مسئولان می‌توانستند به آقای تقوی کمک کنند، اما امروز تنها بود. دوست داشتیم وزیر یا کسانی که می‌توانند کمک کنند، اینجا می‌آمدند.

وی ادامه داد: هیچ نهادی به تیم ملی کمک نکرده است. فدراسیون والیبال تنها بود. دوست داریم از والیبال حمایت شود تا بهترین نتیجه را بگیریم.