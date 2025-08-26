مردم و مسئولان استان مرکزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ ترکیبی، پیروز میدان نبرد اقتصادی شدند.

مردم و مسئولان، پیروز میدان در نبرد اقتصادی

مردم و مسئولان، پیروز میدان در نبرد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ ترکیبی مردم و مسئولان استان مرکزی با اتحاد و انسجام پیروز میدان نبرد اقتصادی شدند.

دشمن صهیونی و آمریکایی در جنگ ۱۲ روزه علاوه بر تجاوز نظامی با هجمه همه جانبه در حوزه اقتصاد قصد داشت با برهم زدن آرامش مردم امنیت غذایی را با چالش مواجه کند که با تلاش بی وقفه مسئولان و دولتمردان استان و با همراهی و همدلی مردم با تامین نیاز‌های سبد کالایی مردم ضمن آرامش بازار توطئه دشمن را با شکست مواجه کرد.

زندیه وکیلی استاندار مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان ضمن تامین کالا‌های اساسی و پاسخ به نیاز بازار در حوزه آرد و نان هم با افزایش سهمیه آرد و ساعات پخت نانوایی‌ها افزایش تقاضای نان هم به صورت مطلوب پاسخ داده شد.