معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان از افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۵ پروژه اقتصادی و عمرانی در شهرستان ازنا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در حاشیه افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان ازنا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت در شهرستان ازنا افتتاح و کلنگ‌زنی شد که طرح تأمین آب شرب پایدار برای این شهر از جمله طرح‌ها است.

مهدی مجیدی گفت: از مجموع پروژه‌های یاد شده، ۹ پروژه در بخش اقتصادی و ۵۶ پروژه در حوزه عمرانی اجرا شده است.

وی افزود: کلنگ‌زنی مجتمع فرهنگی و برج سن‌بران، شهرداری ازنا، بهره‌برداری از ۲ حلقه چاه پدافندی توسط شرکت آبفای استان و افتتاح طرح پرورش ماهی خاویاری در روستای محمودآباد با مشارکت بخش خصوصی از جمله این طرح‌ها به شمار می‌رود.

مجیدی ادامه داد: گلخانه چهار هزار مترمربعی تولید گل‌های زینتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت، پل ارتباطی روستای دربند با اعتباری بالغ بر ۲.۴ میلیارد تومان توسط دهیاری‌ها و بهسازی و آسفالت معابر ۲۴ روستا توسط بنیاد مسکن از دیگر طرح‌هایی است که امروز افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین گفت: طرح زمین چمن فوتبال شهرداری مومن‌آباد، مبلمان شهری این شهر و نیز ماشین‌آلات راهسازی با حمایت سازمان شهرداری‌ها در این سفر به بهره‌برداری رسید.

مجیدی تصریح کرد: این پروژه‌ها در راستای توسعه متوازن شهرستان‌ها و ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی استان لرستان به بهره‌برداری رسیده و با حضور مردم، مسئولان شهرستان و مدیران محلی افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: امروز پروژه تأمین آب پایدار شهر ازنا با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گفته مجیدی میزان تأمین آب پایدار این پروژه ۶۰ لیتر بر ثانیه و احجام به کار رفته برای این پروژه شامل حفر، تجهیز و راه‌اندازی ۲ حلقه چاه عمیق و اجرای هزار و ۸۰۰ متر خط انتقال فولادی است.



دوم تا هشتم شهریور به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر با عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.