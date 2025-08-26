به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ۵۲ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان‌غربی عصر امروز به مناسبت هفته دولت و با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به صورت نمادین در روستای سیچان‌بلاغی مهاباد به بهره‌برداری رسید.

در مجموع، احداث ۸۰ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان‌غربی با اعتبار سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در در دستورکار قرار گرفته که ۵۲ کیلومتر آن افتتاح و مابقی در دست اقدام است.

این پروژه شامل ۴۳ روستای آذربایجان‌غربی با بیش از ۲ هزار خانوار بوده که در سایه دولت وفاق ملی محقق شده است.