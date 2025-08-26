به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دستگاه سی‌تی آنژیو ۱۲۸ اسلایس دستگاهی پیشرفته است که در هر چرخش، امکان تصویربرداری دقیق و سریع از عروق خونی را فراهم می‌کند.

بیمارانی که دیگر مجبور نیستند برای عکس برداری از عروق خونی به مراکز درمانی و عکس برداری خارج از استان مراجعه کنند.

امروز اولین بیمار سنندجی با استفاده از این دستگاه تحت معاینه قرار گرفت.

بیمارستان توحید سنندج یکی از قدیمی‌ترین مراکز بهداشتی درمانی استان کردستان است که با بروز‌ترین و مجهزترین دستگا‌های روز دنیا به بیماران خدمت رسانی می‌کند.