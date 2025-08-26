با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۰ طرح عمرانی با اعتبار بیش از ۶۶۷ میلیارد تومان در شهرستان بهمئی افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی با حضور در روستای برم‎الوان شهرستان بهمئی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و گفت: امروز ۱۱۰ طرح عمرانی با اعتبار۶۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ‌زنی شد.

استاندار افزود: عملیات اجرایی یک نیروگاه ۱۲ مگاواتی با اعتبار ۴۸۰ میلیارد تومان با محوریت ساتبا و یک نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی بخش خصوصی با اعتباری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

استاندار با بیان اینکه، شهرستان بهمئی از ظرفیت های بالایی در زمینه انرژی خورشیدی برخوردار است، تاکید کرد: پروژه‌های انرژی خورشیدی باید در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری کامل رسیده و نیاز شهرستان و استان در راستای تأمین برق پایدار را فراهم سازد.