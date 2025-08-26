پخش زنده
معاون عمرانی استاندار همدان گفت: امسال ۸۵۸ طرح عمرانی در دست اقدام است که با تامین بودجه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی بیش از هزار نفر همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیر رضا یوسفیان افزود: یکی از این طرحها کنارگذار اسدآباد است که ساخت آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شده به بهرهبرداری رسید تا تردد زائران حسینی بهبود یابد.
او تصریح کرد: همچنین امسال ساخت ۱۰۸ مدرسه با همکاری نیکوکاران آغاز شده که از این تعداد ۴۴ طرح برای دهه فجر آماده تحویل است تا فضای آموزشی بهتری در استان فراهم شود.
معاون عمرانی استاندار همدان گفت: این طرحها با هدف تقویت زیرساختها، ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم، هفته دولت و دهه فجر امسال در حوزههای مختلف در این استان به بهره برداری میرسد.