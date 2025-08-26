به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شینا انصاری با اشاره به دریافت نشدن حق آبه‌های تالاب در سال‌های خشکسالی اخیر گفت: اغلب تالاب‌های کشور از تامین نکردن این حق آبه رنج می‌برند و بخشی از آنها به کانون‌های گرد وغبار تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در دولت چهاردهم، ستاد ملی مدیریت و هماهنگی تالاب‌ها رو فعال کردیم.

انصاری افزود: در اسناد بالادستی قانون برنامه هفتم توسعه هم موضوع حقابه تالاب‌ها تعیین شده و هم در ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم وزارت نیرو مکلف شده که حق‌آبه محیط زیستی تالاب‌ها رو تامین کند.

تلاش ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیستی است که موضوعات تالابی بالاخص حق آبه‌ها را پیگیری کنیم تا این مهم محقق شود.