به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سبز پوشان اصفهانی امروز در قالب رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس به دیدار استقلال تهران می‌روند.

در این دیدار، داوری بر عهده سیدرضا مهدوی است که سابقه قضاوت در شش دیدار استقلال و چهار دیدار ذوب‌آهن را دارد.

همچنین، موعود بنیادی‌فر وظیفه قضاوت در اتاق VAR را بر عهده خواهد داشت.

دیدار استقلال و ذوب‌آهن در شرایطی برگزار می‌شود که استقلال به دنبال تثبیت جایگاه خود در جمع مدعیان و ذوب‌آهن به دنبال جبران شکست نخست خود است. پیش‌بینی نتیجه این دیدار با توجه به رقابت نزدیک دو تیم دشوار است، اما سه امتیاز این بازی می‌تواند نقشی کلیدی در روحیه و مسیر هر دو تیم ایفا کند.