نماینده ولیفقیه در گردهمایی ماهانه ائمه جمعه، بر تقویت حوزههای علمیه و مساجد به عنوان رسالت مهم ائمه جمعه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین حسین مظفری گفت: اگر بخواهیم چند کار عمده ائمه جمعه بهویژه ائمه جمعه مراکز استانها را عنوان کنیم، قطعا یکی از آنها حوزههای علمیه و یکی از آنها مساجد هستند، بنده به نوبه خود تلاش کردهام به تدریج موجبات رشد و تقویت این دو زمینه فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در باب حوزه علمیه نشستهای متعددی با مسئولین، اساتید و طلاب حوزه داشتهایم و مشکلات، آسیبها و نقاط ضعف و قوت حوزه احصاء شده است، در تلاشیم کمک کنیم حوزه علمیه قزوین به تدریج تقویت شود، چرا که قزوین در کارنامه خود سابقه درخشان علمی، فرهنگی و تمدنی داشته است، اما متأسفانه از آن وضعیت مطلوب فاصله زیادی گرفته است، لذا تقویت حوزههای علمیه یک کار اساسی است که در برنامه ما قرار دارد.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: اگر حوزههای علمیه تقویت شوند به تدریج مساجد هم جان میگیرند، وقتی ما امام جماعت مناسبی نداشته باشیم، هر چقدر هم به ظاهر مسجد رسیدگی کرده و خادم خوب و هیئت امنای خوبی داشته باشد، از محتوا خالی و تهی خواهد بود.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دورههای آموزشی متعددی برای طلبههای شهرستان در نظر گرفتهایم، این دورهها در تابستان برگزار شده و در طول سال نیز برگزار خواهد شد، حضور مستمر اساتید اخلاق در حوزه بسیار میتواند مؤثر باشد که طلبههای ما استاد ببینند و دیدن این بزرگان در حوزه بسیار مشوق و انگیزهبخش است که این طلبهها خودشان را بالا بکشند.
وی یادآور شد: در ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس خبرگان و ائمه جماعات و جمعه داشتهایم، صحبتهایی شده و زمینه فراهم شده که با برنامهریزی در طول سال در خدمت بزرگان در قزوین باشیم و این مایه اعتلای هر چه بیشتر حوزه را فراهم خواهد کرد.
امام جمعه قزوین اظهار کرد: در بخش مسجد هم تشکیل قرارگاه یک حرکت قابل توجه بود برای اینکه امور مربوط به مساجد نظم، انضباط و انسجام بیشتری پیدا کند، پیش از این در بسیاری از مواقع مشخص نبود متکفل بخشهای مختلف امور مساجد چه کسی است که با تشکیل قرارگاه یک انسجام نسبتا خوب و انضباط نسبتا مناسب پیدا کرده است، هر چند خالی از اشکال هم نیست، اما سعی میکنیم در جهت تقویت قرارگاه گام برداریم.
امام جمعه قزوین یادآور شد: در استان قزوین مرکز مشاوره حوزه وجود دارد، اما میتوان آن را فعالتر کرد، اگر شهرستانها هم به این مراکز مشاوره نیاز داشته باشند، میتوانیم با یک طرح و برنامه مناسب، اساتید مرکز مشاوره را در روزها و ساعات مشخصی به شهرستانها بفرستیم تا شهرستانها هم بتوانند از این مشاوران بزرگوار استفاده کنند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اظهار کرد: تأکیدی که رئیسجمهور بر محلهمحوری دارند، لازمهاش این است که مساجد را بهعنوان مرکز محلات مورد حمایت مالی و معنوی قرار بدهند، ما نیز مساجد را در جهت اجرای این طرحها تشویق خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: پایگاههای مقاومت به معنای واقعی کلمه باید در مساجد و محلات شکل بگیرد، واقعیت این است که وضعیت جنگ هنوز مبهم است، لذا نباید غافلگیر شویم و حتما مساجد باید حضور فعال داشته باشند، ائمه محترم جمعه هم محور این برنامهها هستند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: پویش ایران همدل هم مجدد برای کمک به مردم مظلوم غزه آغاز شده است، تقاضا میکنیم ائمه جمعه این مسئله را بهصورت جدی در شهرستانها پیگیری کنند تا مبالغ قابل توجهی جهت کمک به این مردم مظلوم جمعآوری شود، همه ما موظفیم در حد توان به این عزیزان کمک کنیم.
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی برای همه ائمه جمعه الگوست، ایشان در فرمایشاتشان در روزهای اخیر مانند همیشه دولتمردان را حمایت و تشویق کرده و نقاط مثبتشان را برجسته کردند، برای اینکه آنها احساس دلگرمی و حمایت را از رهبر حکیم انقلاب داشته باشند، در عین اینکه اگر نقاط ضعفی هم داشته باشند، در صورت نیاز عمومی تذکر میدهند، در غیر این صورت بهصورت خصوصی به آنان گوشزد خواهند کرد.
وی تأکید کرد: شیوه ما هم در استان و شهرستانها باید همین گونه باشد که حمایتهای لازم را از مسئولین استان و شهرستان داشته باشیم، تذکرات هم غالبا باید در جمعهای خصوصی و به خود افراد داده شود، اگر هم ضرورتی اقتضا کند این تذکرات پشت تریبون با شیوه مناسب بیان شود، این همان شیوه پدرانه است که رهبر حکیم انقلاب هم مسئولین را مانند یک پدر حمایت میکنند و اگر هم جایی نیاز به تذکر باشد، تذکرات را بیان میکنند.