وزیر امور خارجه کشورمان، اقدام اخیر استرالیا و اتهام زنی به ایران را ناشی از ضعف دولتمردان کانبرا توصیف کرد.

عراقچی: اتهام زنی استرالیا به ایران، ناشی از ضعف آنهاست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی تاکید کرد: ایران میزبان یکی از قدیمی‌ترین جوامع یهودی جهان است که ده‌ها کنیسه دارند و در امنیت هستند به همین خاطر اتهام زدن به ایران مبنی بر حمله به چنین مکان‌هایی در استرالیا، کاملاً بی‌معنی است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به فشار رژیم صهیونیستی بر دولت استرالیا به خاطر حمایت‌های مردم این کشور از مردم فلسطین افزود: ظاهراً قرار است ایران بهای حمایت مردم استرالیا از فلسطین را بپردازد. دولت استرالیا باید بهتر بداند که تلاش برای جلب رضایت جنایتکاران جنگی، تنها نتانیاهو و امثال او را جسورتر خواهد کرد.