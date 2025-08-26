به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به‌مناسبت هفته بزرگداشت مساجد، اولین همایش کارگزاران مساجد استان برگزار و فعالان این حوزه تجلیل شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رئیسی، مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در این همایش با گرامیداشت روز جهانی مساجد و هفته بزرگداشت مسجد که از ۳۱ مردادماه تا هفتم شهریورماه گرامی داشته می‌شود، گفت: امروز از هر شهرستان یک ائمه جماعت، یک هیئت امنا، یک خادم مساجد، یک فرمانده پایگاه بسیج و یک فعال کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تجلیل و تکریم به عمل می‌آید.

دبیر قرارگاه راهبری مساجد چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تمام تلاشمان این است که این اماکن مقدس با هماهنگی همه ارکان ایفای نقش کنند، گفت: قرارگاه مرکز استان و شهرستان‌ها با هماهنگی و همکاری ارکان مساجد و همه نهاد‌های مربوط نهایت تلاش را برای اعتلای جایگاه مسجد و اقامه شعائر دارد.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به سالروز به آتش کشیدن مسجدالاقصی به دست رژیم منحوس صهیونیستی و نامگذاری روز جهانی مسجد، گفت: حوزه علمیه وظیفه دارد نیروی مبلغ مسجد را تأمین و امام مسجد را تربیت کند.

حجت‌الاسلام اسحاق سعیدی، با ذکر اینکه جامعه اسلامی نیز در کنار حوزه علمیه نسبت به تربیت مبلغ وظایفی دارد، افزود: به تصریح آیه ۱۲۲ در سوره توبه که سوره‌ای ناظر به آیات جهاد پیامبر (ص) است، خدا فرمود که لازم نیست همه برای رزم و جهاد کوچ کنند بلکه جامعه اسلامی در قبال تربیت مبلغ دین نیز باید به وظیفه خود عمل کند.

در این همایش از حدود ۶۰ نفر از کارگزاران منتخب مساجد شهرستان‌های دوازده‌گانه استان با حضور مسئولان استانی تقدیرشد.