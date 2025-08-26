به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، کامبیز نرماشیری با اشاره به اهمیت تنوع بخشی به اقتصاد محلی در استان گفت: یکی از ظرفیت‌های اقتصادی عظیم استان، اقتصاد آبزی‌پروری بوده که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این طرح مهم که به نام شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی مزین شده با هدف توسعه ظرفیت‌های آبزی‌پروری و پرورش دانشجویان ماهر در این عرصه، به بهره‌برداری رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با بیان اینکه این برداشت از دو مزرعه ۲۰ هکتاری انجام خواهد شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ تن محصول باکیفیت را به بازار عرضه کند.