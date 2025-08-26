دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی که ساعت دو و نیم بعدازظهر بوقت اروپا اغاز شد، دقایقی پیش پایان یافت.

یک منبع آگاه به خبرگزاری صدا و سیما گفت: دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه وانگلیس) ساعت دو نیم بعدازظهر امروز بوقت اروپا در شهر ژنو برگزار شد و دقایقی پیش پایان یافت.

دستور کار این مذاکرات مسائل هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ موضوع رفع تحریم‌ها بود.

مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی مسئولیت هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو را برعهده داشتند و از طرف آلمان، فرانسه و انگلیس معاونان وزرای خارجه حضور داشتند.