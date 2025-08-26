به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخبگان مازندرانی امروز با حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور چهره به چهره به گفت‌و‌گو پرداختند و از دغدغه هایشان گفتند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در این جلسه از افزایش بودجه تحقیقاتی از صد میلیارد تومان به یک هزار میلیارد تومان در کشور خبر داد و در مورد جذب نخبگان نیز گفت: بنیاد نخبگان کشور برای نخبگان دانشجو در طول تحصیل حقوق ماهیانه ۱۵ میلیون تومانی پرداخت می‌کند و فراخوان چهارم جذب تا اواخر شهریور به سازمان استخدامی کشور داده می‌شود تا جایگاهی در شان نخبگان برای این عزیزان در نظر گرفته شود.

این دیدار در استان مازندرانی برگزار شد که ۲۷۰۰ نخبه دارد.

مرشدی و گزارشی از این دیدار: