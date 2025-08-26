پخش زنده
۱۴۴ هزار تن به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار از گمرکات استان کرمان در پنج ماهه امسال صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیر کل گمرکات استان کرمان، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان، اعلام کرد: بیشتر کالاهای صادراتی پسته، مس، میوه و سبزیجات و فویل آلومینیوم بوده و این کالاها به کشورهای امارات، هند، ترکیه، روسیه، عراق، افغانستان، پاکستان، چین و دیگر کشورها صادر شده است.
محمد دولتی با اشاره به واردات ۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۸۱۰ میلیون دلار، گفت: بیشتر کالاهای وارداتی استان شامل قطعات خودرو و مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده که از کشورهای چین، امارات و آلمان وارد استان کرمان شده است.
بگفته وی درآمد گمرکات استان کرمان حدود ۲۲.۵ همت از محل واردات کالا بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایشیافته و در حال حاضر در استان کرمان ۶ انبار اختصاصی گمرک فعال شده و احداث پنج انبار اختصاصی دیگر در خواست شده است.
دولتی، در پنج ماهه اخیرتشریفات گمرکی مربوط به مواکب اربعین انجام شده ادامه داد: افزون بر ۴۵۰ کامیون وسایل مواکب کرمانی اربعین در ساعات غیر اداری انجام شده است.
مدیر کل گمرکات استان کرمان درباره مزایای سه گمرک استان کرمان در مناطق ویژه اقتصادی بم، سیرجان و بم افزود:از مزایای مناطق ویژه ورود ماشین آلات خط تولید با حداقل تشریفات گمرکی است که مستقر میشوند.