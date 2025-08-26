پخش زنده
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف و افزایش بهرهوری، به عنوان عناصر کلیدی در مقابله با مشکلات اقتصادی کشور گفت: کاهش هزینهها و مدیریت صحیح منابع میتواند زمینهساز توسعه پایدار و بهبود معیشت مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان ظهر امروز سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، در بیستمین جشنواره شهید رجایی و آئین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، با گرامیداشت یاد شهیدان باهنر و رجایی، گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور، ایجاد تورم است که منشأ آن فربه شدن دولت و سازوکارهای ناکارآمد مالی در کشور است. امروز هرآنچه از مالیات به دست میآید، صرف دولت میشود؛ اگر بتوانیم دولت را بهدرستی اداره کنیم، دیگر تورم ایجاد نخواهد شد. این قدم نخست و مهمترین نکتهای است که باید به آن توجه کرد.
رئیسجمهور با استناد به آیه شریفه “ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم» تأکید کرد: ما تغییر نخواهیم کرد مگر آنکه خود را تغییر دهیم و این تغییر باید از درون آغاز شود.
آقای پزشکیان، ارزیابی عملکرد را ابزاری برای ارتقای بهرهوری دانست و افزود: اگر ارزیابیها بهدرستی اجرا شود، باید منجر به افزایش بهرهوری شود و نه آنکه شاهد کسری در حوزههای برق، آب و گاز باشیم یا مشکلاتی مانند تورم و کمبود در کشور ایجاد شود.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف و ضرورت اصلاح نگاه فرهنگی نادرست به مصرفگرایی، خاطرنشان کرد: گویی مصرف بیشتر برای ما به یک فضیلت تبدیل شده و این سبک مصرف موجب شده است که بهطور بیهوده منابع خود را تلف کنیم.
آقای پزشکیان با اشاره به موقعیت ممتاز کشور در منابع انرژی تصریح کرد: ما دومین دارنده گاز در دنیا هستیم و در نفت، معادن و سایر ثروتهای خدادادی نیز جزو کشورهای بالای دنیا به شمار میرویم، اما همچنان با گرفتاریهای اقتصادی و معیشتی روبهرو هستیم و اگر همچنان گرفتاریم، اشکال در شیوه اداره و مصرف منابع است. میتوانیم این وضع را اصلاح کنیم، اما شرط آن آغاز تغییر از خودمان است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، زمینهساز گسترش و توسعه است؛ اما این توسعه باید مبتنی بر پاسخگویی به مردم باشد، نه صرفاً گسترش شکلی و بیحاصل.
آقای پزشکیان بر ضرورت اصلاح شیوه مدیریتی در همه سطوح با پرهیز از تمجلگرایی تأکید کرد و گفت: هر مدیری در هر جایگاهی که قرار دارد، اگر یک قدم از جایی که هست مثل خانه، اداره و دفتر خود جلو بیاید، میتواند در کاهش هزینهها نقش ایفا کند، این کار شدنی است.
رئیس جمهور با اشاره به امکان صرفهجویی ساده در مصرف انرژی بیان کرد: همه میتوانند درجه اتاقهای خود را چند درجه کاهش دهند. اگر بخواهیم واقعاً مقاومت کنیم، نباید چرخ تولید متوقف شود. باید به فکر کاهش هزینهها باشیم زیرا کاهش هزینهها از قطع برق صنایع جلوگیری میکند.
آقای پزشکیان تأکید کرد: آب، برق و گاز صنایع نباید قطع شود و نباید اجازه دهیم که تولید از رونق بیفتد. کافی است کمی مراعات کنیم تا این چرخه حیاتی ادامه یابد.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت ارزیابی خروجی و عملکرد نهادهای پرتعداد و پر هزینه پژوهشی در کشور اظهار داشت: امروز سازمانهای تحقیقاتی متعددی در اختیار داریم، اما نمیدانیم این نهادها دقیقاً کدام مشکل کشور را حل کردهاند. در حالی که ساختمان، امکانات و نیروی انسانی گستردهای در اختیارشان قرار گرفته، لازم است در فرآیند ارزیابی عملکرد مشخص شود که این مجموعهها چه دستاوردی برای کشور داشتهاند.
آقای پزشکیان با انتقاد از ناکارآمدی در نظام بهرهوری پژوهشی تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر ادامه دهیم، با کسری بودجه، مشکل در پرداخت حقوق و بحران معیشت مواجه خواهیم شد. این نوع مشکلات زاییده رفتارهای ساختاری نادرست ماست و همه ما در ایجاد این وضع مقصریم. میتوانیم با جلوگیری از ریختوپاشهای فراوان، تغییر ایجاد کنیم و مسیر عزت و سربلندی را برای مردم هموار سازیم.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم در برابر فشار تحریمها و مشکلات اقتصادی تاب آوری داشته باشیم، نمیتوانیم بدون عملکرد اثربخش و بدون خروجی ادامه دهیم. مسلمانان و مؤمنان، کسانی هستند که کار لغو و بیهوده انجام نمیدهند زیرا کار بیهوده تلفکردن عمر است.
آقای پزشکیان افزود: باید کار برای بهرهوری، عزت ملی، و استقلال کشور باشد. عمر انسان، چون قطرهای پیشرو آب میشود، و باید این عمر را در راه مردم و سربلندی ایران صرف شود و باید با عملکردمان، کار و تعهد خود را به کشور و ملت اثبات کنیم..
رئیسجمهور با بیان اینکه نقد صرف و بیعملی سودی ندارد، تصریح کرد: در این میان، برخی تنها کنار گود نشستهاند و دائم به دنبال نقدند و مقصر جلوه دادن دیگران. باید پرسید کسانی که فقط حرف میزنند، خودشان در زندگی شخصیشان چه تغییری ایجاد کردهاند؟ کشور ما در این مقطع به تغییر نگاه، اصلاح رفتار، وحدت، انسجام ملی و توجه به خواست واقعی مردم نیاز دارد.
آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم همه چیز است. اگر بتوانیم حتی گره کوچکی از زندگی مردم باز کنیم، مسیر حل مشکلات هموار خواهد شد. باید با نگاهی مبتنی بر باور به خدمت، باید برای مردم کار کنیم و از ایجاد نارضایتی بپرهیزیم.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه نیز اشاره کرد و با ابراز تاسف شدید از وضع اسفناک مردم مظلوم غزه گفت: امروز تصاویر کودکان گرسنه و محاصرهشده غزه، دل هر انسانی را به درد میآورد. دنیای بهاصطلاح متمدن که ادعای تکیه بر علم، حقوق بشر، دموکراسی و نهادهای بینالمللی دارد، اکنون خود توجیهگر جنایت شده است.
آقای پزشکیان با اشاره به ابعاد فاجعه انسانی در غزه افزود: آنچه امروز در این دنیای مدرن بدست رژیم صهیونیستی رخ میدهد، وحشیانهترین رفتاری است که در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشته میشود. آب، غذا و دارو را از مردم دریغ کردهاند، حتی کسانی که برای تهیه این نیازهای اولیه اقدام میکنند، با گلوله و موشک دشمن هدف قرار میگیرند.
رئیس جمهور با یادآوری تجربه همبستگی مردم در دوران دفاع مقدس و همچنین دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در این دوران، هنگامی که دشمنان وحشی به کشور تعرض کردند، همه مردم، با تمام نامها و سلایق در کنار کشور ایستادند. این حمایت مردمی را باید قدر دانست. ملت ایران با وحدت، انسجام و پشتیبانی از کشور، پای وطن ایستادند. امروز نیز همان روحیه و باور باید زنده بماند.
آقای پزشکیان در جمع مدیران، کارشناسان و مسئولان حاضر، با بیان جمعبندی سخنان خود اظهار داشت: خلاصه کلام من این است که نگاه ما باید به سوی آینده باشد؛ آیندهای روشن با چشماندازی مبتنی بر خدامحوری، که در آن خلاقیت، زیبایی، رحمانیت، گذشت و رأفت الهی موج میزند.
پیش از آغاز سخنان آقای پزشکیان، از برگزیدگان بیستمین جشنواره شهید رجایی با حضور رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور تجلیل شد.
این برگزیدگان در سه گروه اصلی شامل دستگاههای برتر در جشنواره گروههای اصلی، برگزیدگان جشنواره موضوعی، و منتخبان جشنواره روایت نصر معرفی شدند.
در بخش دستگاههای برتر در گروههای اصلی، شش دستگاه برگزیده شدند. همچنین در جشنواره از ۱۰ نفر از کارکنانی که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه خدمات شایستهای ارائه کرده بودند، قدردانی شد.
در پایان این مراسم، از میان ۲۵ دستگاه منتخب، عنوان دستگاه برگزیده کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعلق گرفت و از امیر نصیرزاده قدردانی شد.